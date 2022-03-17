Кристина Резцова: меня не допустили на чемпионат России по лыжным гонкам

Серебряная и бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова рассказала о желании принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам.

«Мне очень бы хотелось принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре! Но, увы, у них жёсткая система РУС-пунктов, отборы, а у меня их вообще нет. Поэтому меня не допустили», — цитирует Резцову Metaratings.

Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты выступали в Кубке СБР в Уфе.

На Олимпиаде в Пекине Резцова завоевала серебро в классической эстафете и бронзу в смешанной.

Ранее сообщалось, что женский спринт на последнем этапе Кубка мира по биатлону перенесён на 18 марта.