Кристина Резцова: меня не допустили на чемпионат России по лыжным гонкам

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Серебряная и бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова рассказала о желании принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам.
Кристина Резцова: меня не допустили на чемпионат России по лыжным гонкам
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Мне очень бы хотелось принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре! Но, увы, у них жёсткая система РУС-пунктов, отборы, а у меня их вообще нет. Поэтому меня не допустили», — цитирует Резцову Metaratings.

Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты выступали в Кубке СБР в Уфе.

На Олимпиаде в Пекине Резцова завоевала серебро в классической эстафете и бронзу в смешанной.

Ранее сообщалось, что женский спринт на последнем этапе Кубка мира по биатлону перенесён на 18 марта.

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