Кристина Резцова: меня не допустили на чемпионат России по лыжным гонкам
- AP
- © Matthias Schrader
«Мне очень бы хотелось принять участие в чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре! Но, увы, у них жёсткая система РУС-пунктов, отборы, а у меня их вообще нет. Поэтому меня не допустили», — цитирует Резцову Metaratings.
Напомним, IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты выступали в Кубке СБР в Уфе.
На Олимпиаде в Пекине Резцова завоевала серебро в классической эстафете и бронзу в смешанной.
Ранее сообщалось, что женский спринт на последнем этапе Кубка мира по биатлону перенесён на 18 марта.