Женский спринт на последнем этапе Кубка мира по биатлону перенесён на 18 марта

Женская спринтерская гонка последнего этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене перенесена с 17 на 18 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Отмечается, что перенос гонки связан с плохими погодными условиями.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Российские биатлонисты не принимают участия в заключительных этапах Кубка мира по биатлону из-за отстранения IBU.

Ранее россиянка Виктория Сливко выиграла большой масс-старт на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.