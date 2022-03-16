Женский спринт на последнем этапе Кубка мира по биатлону перенесён на 18 марта

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Женская спринтерская гонка последнего этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене перенесена с 17 на 18 марта.
Женский спринт на последнем этапе Кубка мира по биатлону перенесён на 18 марта
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Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU). Отмечается, что перенос гонки связан с плохими погодными условиями.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Российские биатлонисты не принимают участия в заключительных этапах Кубка мира по биатлону из-за отстранения IBU. 

Ранее россиянка Виктория Сливко выиграла большой масс-старт на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.

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