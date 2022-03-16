Сливко выиграла большой масс-старт на Кубке СБР в Уфе 

Россиянка Виктория Сливко завоевала золото в большом масс-старте на Кубке Союза биатлонистов России (СБР) в Уфе.

Спортсменка преодолела дистанцию за 38 минут 3,8 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второй стала её соотечественница Лариса Куклина с отставанием 9,5 секунды, а тройку лучших замкнула россиянка Ирина Казакевич (+24,2).

Таким образом, все три биатлонистки также стали призёрками чемпионата России.

Ранее сообщалось, что белорус Никита Лобастов выиграл большой масс-старт на Кубке СБР, а Эдуард Латыпов стал чемпионом России.