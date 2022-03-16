Лобастов выиграл большой масс-старт на Кубке СБР, Латыпов стал чемпионом России

Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал чемпионом России в большом масс-старте на соревнованиях в Уфе.

Он занял второе место в рамках гонки на Кубке Союза биатлонистов России, уступив 12,1 секунды белорусу Никите Лобастову, который преодолел дистанцию за 41 минуту 3 секунды. Третьим же финишировал россиянин Даниил Серохвостов (+12,5).

На Кубке СБР разыгрываются награды в двух зачётах. Россияне борются за медали чемпионата России, а также все участники претендуют на награды самого Кубка СБР.

Ранее тренер сборной Белоруссии по биатлону Андрей Падин поделился мнением по поводу кадровой ситуации в своей нынешней команде и сборной России.