Результативность Войнова, скандал с Хартли и попытка камбэка «Ак Барса»: чем запомнился первый раунд плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершился первый раунд плей-офф. «Динамо» отыгралось со счёта 0-2 и взяло верх над «Северсталью» в семи матчах, а Вячеслав Войнов вышел в лидеры гонки бомбардиров и снайперов. «Авангард» проиграл две встречи подряд, но всё же сломил сопротивление «Ак Барса», а «Металлург» и «Салават Юлаев» уверенно взяли верх над «Барысом» и «Сибирью» соответственно. В свою очередь, СКА ни разу не уступил минскому «Динамо».

Результативность Кузьменко и стойкость Шарыченкова

По окончании первого раунда плей-офф КХЛ остались четыре команды, пока не познавшие горечи поражения. Компанию без борьбы вышедшему в следующую стадию «Спартаку» и всухую обыгравшим своих соперников ЦСКА и «Трактору» составил СКА. Подопечные Романа Ротенберга пусть и не без проблем, но справились с минским «Динамо» в четырёх матчах. Последний сложился довольно непросто. Петербуржцы дважды уступали в счёте, но класс игроков всё же сказался. Гости взяли верх с минимальной разницей (4:3) и проследовали в полуфинал Западной конференции, где померятся силами с красно-белыми.

При этом важнейшую роль в успехе армейцев вновь сыграли её лидеры — Никита Гусев и Андрей Кузьменко. Звёздный дуэт форвардов организовал два гола в большинстве, но если первый из них отметился лишь заброшенной шайбой, то второй присовокупил к этому результативную передачу. Это позволило ему не только возглавить список снайперов, но и догнать одноклубника в гонке бомбардиров. На данный момент у обоих в активе по восемь очков, что позволяет им делить второе место.

Немногим больше сил для завоевания путёвки в следующий раунд пришлось затратить и лидерам Восточной конференции. «Металлург» в пяти встречах разобрался с «Барысом», а «Салават Юлаев» — с «Сибирью». В пятом матче серии магнитогорцы одержали уверенную победу со счётом 3:1, а все вопросы снял Денис Зернов. Автор первого хет-трика в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина точным броском завершил эффектную трёхходовку и приблизился к повторению личного рекорда по числу голов в плей-офф. В 2019 году он пять раз отличился за «Авангард».

В свою очередь, противостояние «Салавата» и «Сибири» получилось куда более эмоциональным и ожесточённым. Так, в четвёртом матче форвард новосибирцев Александр Шаров ударил в голову капитана соперников Григория Панина, когда тот уже расстался с шайбой. После длительного просмотра он получил «5 + 20», а впоследствии ещё и был оштрафован руководством КХЛ. Но даже такие меры не помогли снизить градус напряжения. Уже в следующей встрече в похожей манере сыграл его одноклубник Денис Бодров. В результате столкновения нападающий уфимцев Глеб Кузьмин покинул лёд на носилках, но в этот раз последовало лишь двухминутное удаление.

Однако порой чрезмерная заряженность на борьбу не помогла «Сибири» взять реванш за поражение 11-летней давности в нокаут-раунде. В четвёртом матче «Салават Юлаев» шесть раз поразил ворота Антона Красоткина (6:3), а спустя два дня на своём льду довершил начатое. К 41-й минуте подопечные Томи Лямся забросили три безответные шайбы, после чего хоть и пропустили дважды, но совершить камбэк не позволили — 3:2. И это при том, что последние 76 секунд гости имели перевес в два игрока. Виктор Тихонов заработал минимальный штраф за игру с высоко поднятой клюшкой и поставил партнёров в сложное положение, но те выстояли.

Этим успехом уфимцы во многом обязаны Александру Шарыченкову, ставшему одним из главных героев серии. Он начинал её в качестве запасного, а основным стал после отъезда Юхи Метсолы. Заменить одного из самых надёжных вратарей регулярки (среди сыгравших более 20 матчей уступил лишь Ларсу Юханссону по проценту отражённых бросков) было крайне непросто, но 30-летний россиянин справился. В среднем за игру он пропускал 1,92 шайбы и выручал команду в 91,2% случаев. Более уверенно смотрелись лишь Шимон Грубец, Василий Кошечкин, Иван Федотов и сам финн.

Несостоявшийся камбэк «Ак Барса»

Удалось довести дело до победы в серии и действующему обладателю Кубка Гагарина. В ходе первой недели подопечные Боба Хартли трижды обыграли «Ак Барс» и до минимума сократили шансы оппонента на успех. Мало того что до настоящего момента лишь СКА удавалось отыгрываться с 0-3 в плей-офф КХЛ, так ещё и казанцы регулярно уступали омичам в последние годы. Однако команда Дмитрия Квартальнова не пала духом и дала настоящий бой фавориту.

«Авангард» мог решить все вопросы на своём льду, но «Ак Барс» почти в два раза перебросал действующего чемпиона (35:20) и с огромным трудом забрал победу в овертайме, а одним из главных творцов успеха стал Стивен Кэмпфер. В середине второго периода американский защитник оказался на месте форварда и замкнул передачу одноклубника, а в овертайме ассистировал Дмитрию Кагарлицкому — 3:2.

Квартальнов не оставил незамеченным яркое выступление подопечного и совершил любопытную перестановку, отправив номинального защитника на позицию нападающего. И этот ход полностью себя оправдал. На этот раз Кэмпфер отличился лишь однажды, зато в ключевой момент матча. В дополнительное время американец прорвался по правому флангу и неотразимо бросил в дальний угол (4:3), до минимума сократив отставание по сумме встреч. Как признался сам хоккеист, ранее у него уже имелся опыт игры на непривычной для себя позиции.

«Это было во «Флориде» в сезоне-2014/15. Это не очень привычная роль, но если тренер принял такое решение, то я как командный игрок принимаю его… О чём думал, когда совершал победный бросок в овертайме? В том моменте парни кричали мне, что нужно было поменяться. Я опоздал со сменой. Я видел Кагарлицкого, старался бросать так, чтобы отскок был на него», — признался Кэмпфер в беседе с изданием «Спорт Бизнес Online».

При этом американский хоккеист «Ак Барса» стал не только одним из главных действующих лиц противостояния, но и спровоцировал скандал. После четвёртой встречи он заявил об угрозах со стороны главного тренера «Авангарда». Якобы Боб Хартли лично сказал ему, что у омичей на скамейке есть парни, которые «будут охотиться за ним». Канадец с обвинениями не согласился.

«Во-первых, хотелось бы, чтобы вы разобрались с фактами. Сейчас повторяется такая же ситуация, как и с Емелиным в прошлом сезоне. Ему нужна была операция, а ходили непонятные слухи вокруг этой ситуации. Кэмпфер сам рассказал, что ему угрожали. Кто врёт — он или я? Сами выбирайте. Хочу сказать только одно: он был возле чужой скамейки, а я — возле своей», — ответил наставник «ястребов».

Однако на этом Хартли не остановился. После пятой игры он направился к судейской комнате и несколько минут вёл беседу с главой департамента судейства КХЛ Алексеем Горским, а в довершении показал оскорбительный жест. За это ему грозит штраф в 300 тыс. рублей.

Омичи явно занервничали после двух неудач, но всё же не позволили казанцам довершить камбэк. На чужом льду «Ак Барс» не смог ничего противопоставить оппоненту и уступил всухую — 0:2. Сначала пара лучших бомбардиров «Авангарда» организовала гол в большинстве — Сергей Толчинский нашёл передачей неприкрытого Корбана Найта. А точку поставил Иван Телегин. Экс-форварду ЦСКА позволили беспрепятственно бросить от синей линии и «прошить» Тимура Билялова.

Семиматчевая дуэль «Динамо» и «Северстали»

Однако самым напряжённым оказалось противостояние в рамках Западной конференции. «Динамо» проиграло в двух стартовых встречах, но сумело перехватить инициативу. По окончании первой недели плей-офф подопечные Алексея Кудашова уступали 1-2, а затем взяли верх ещё два раза подряд. Причём победа на «ВТБ Арене» стала первой домашней в серии. До этого момента ни одна из команд не могла выиграть на своём льду. Матч запомнился не только тремя передачами Вадима Шипачёва, но и невероятным числом смен голкиперов у гостей. В общей сложности Владислав Подъяпольский и Дмитрий Шугаев пять раз уступали друг другу место в воротах во втором периоде, но ожидаемого эффекта это не принесло — 2:5.

В Череповце в основе вышел Подъяпольский и отразил 29 бросков, а тасовать вратарей пришлось уже гостям. К 28-й минуте опытнейший Александр Ерёменко пропустил трижды и был вынужден уступить место Ивану Бочарову. Ход Кудашова сработал, но отыграться не удалось. Несмотря на голы Дмитрия Рашевского и Вячеслава Войнова, «Динамо» уступило и позволило сопернику перевести выяснение отношений в седьмую встречу.

Та получилась крайне нервной и напряжённой. В общей сложности соперники заработали 32 минуты штрафа, большая часть из которых пришлась на долю динамовцев. Результат — статус самого недисциплинированного коллектива нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. В общей сложности они провели уже 106 минут в неравных составах и восемь раз были наказаны за несдержанность.

Однако в ключевой момент им удалось не позволить «Северстали» реализовать большинство. Вышедший в основе Ерёменко совершил 18 сейвов, не сумев справиться лишь с броском Егора Морозова. Однако этого оказалось достаточно для победы. На тот момент «Динамо» уже вело с разницей в две шайбы, а автором победной стал Войнов.

В плей-офф он набрал невероятную форму и уже отметился пятью голами и четырьмя передачами. И это при том, что в регулярном чемпионате Вячеслав лишь четырежды поразил ворота соперников. Защитник вышел на первую строчку в списке лучших снайперов и бомбардиров Кубка Гагарина и помог бело-голубым прервать крайне неудачную серию. До настоящего момента они ни разу не могли пройти дальше первого раунда плей-офф в год зимней Олимпиады в XXI веке.

«Сами игроки остались недовольны, что таким образом складывается серия. Сказалось это. А вообще, на всех установках говорилось, что надо начинать так сильно… Долго ли думали над тем, когда ставить сегодня в ворота? Да нет, планов всегда много, а дальше идёт оперативное управление в ходе серии. Колебаний не было. Сможет ли Ерёменко продолжить дальше? Давайте мы немного отдохнём, всё взвесим и посмотрим», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».