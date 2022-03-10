«Ак Барс» обыграл «Авангард» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ

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Казанский «Ак Барс» переиграл в овертайме омский «Авангард» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» обыграл «Авангард» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Игра, которая прошла в столице Татарстана, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Счёт в серии — 3:2 в пользу омского клуба.

Шайбы в составе «Ак Барса» забросили Артём Галимов (16-я минута), Дмитрий Кателевский (35-я), Кирилл Панюков (51-я). У «Авангарда» отличились Сергей Толчинский (11-я, 30-я), Алексей Емелин (36-я).

Шестой матч серии, которая играется до четырёх побед, пройдёт в Омске 12 марта.

Ранее «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ.

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