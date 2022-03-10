«Ак Барс» обыграл «Авангард» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Игра, которая прошла в столице Татарстана, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Счёт в серии — 3:2 в пользу омского клуба.
Шайбы в составе «Ак Барса» забросили Артём Галимов (16-я минута), Дмитрий Кателевский (35-я), Кирилл Панюков (51-я). У «Авангарда» отличились Сергей Толчинский (11-я, 30-я), Алексей Емелин (36-я).
Шестой матч серии, которая играется до четырёх побед, пройдёт в Омске 12 марта.
Ранее «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ.