«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Клуб из столицы Башкирии переиграл на своём льду новосибирскую «Сибирь» в пятом матче серии со счетом 3:2.
В составе «Салавата» шайбы забросили Алексей Пустозёров (28-я минута), Глеб Кузьмин (33-я), Николай Кулёмин (41-я). У «Сибири» отличились Александр Шаров (46-я) и Егор Аланов (56-я).
Счёт в серии стал 4:1 в пользу уфимской команды.
Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Барыс» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.