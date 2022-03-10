«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» пробился в четвертьфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Клуб из столицы Башкирии переиграл на своём льду новосибирскую «Сибирь» в пятом матче серии со счетом 3:2.

В составе «Салавата» шайбы забросили Алексей Пустозёров (28-я минута), Глеб Кузьмин (33-я), Николай Кулёмин (41-я). У «Сибири» отличились Александр Шаров (46-я) и Егор Аланов (56-я).

Счёт в серии стал 4:1 в пользу уфимской команды.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Барыс» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

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