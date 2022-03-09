«Металлург» обыграл «Барыс» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казахстанским «Барысом» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, «Металлург» обыграл «Барыс» в серии со счётом 4:1 и вышел в следующую стадию плей-офф. Казахстанский клуб завершил своё выступление в розыгрыше Кубка Гагарина.

Ранее нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко пообщался с олимпийским чемпионом 2002 года и бывшим хоккеистом «Питсбург Пингвинз» Марио Лемьё.