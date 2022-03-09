Лемьё поддержал серьёзно заболевшего российского хоккеиста Мирошниченко

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Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко пообщался с олимпийским чемпионом 2002 года и бывшим хоккеистом «Питсбург Пингвинз» Марио Лемьё.
Лемьё поддержал серьёзно заболевшего российского хоккеиста Мирошниченко
  • globallookpress.com
  • © Spp-Jp/Keystone Press Agency

Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».

«Марио поддержал Ваню, пожелал ему скорее вернуться на лёд, но главное — выздороветь. Поддержка важна всегда, но в некоторых случаях — особенно», — написано в Instagram-аккаунте омского клуба.

Напомним, Ивану Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы, также известное как рак лимфатических узлов. В настоящий момент он проходит курс лечения в Германии. 18-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие в 31 матче, в которых набрал 16 (10 голов + 6 передач) очков.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал первую победу в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом».

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