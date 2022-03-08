«Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Омский «Авангард» уступил казанскому «Ак Барсу» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Балашихе на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

Таким образом, «Авангад» выигрывает в серии со счётом 3:1. Казанский клуб одержал первую победу. Следующий матч команды проведут 10 марта в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Ранее санкт-петербургский СКА обыграл минское «Динамо» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).