«Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

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Омский «Авангард» уступил казанскому «Ак Барсу» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Встреча в Балашихе на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей. 

Таким образом, «Авангад» выигрывает в серии со счётом 3:1. Казанский клуб одержал первую победу. Следующий матч команды проведут 10 марта в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

Ранее санкт-петербургский СКА обыграл минское «Динамо» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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