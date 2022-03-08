СКА обыграл минское «Динамо» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

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Санкт-петербургский СКА обыграл минское «Динамо» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА обыграл минское «Динамо» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Встреча в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей. 

Таким образом, СКА победил в серии со счётом 4-0 и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ. Хоккеисты «Динамо» покидают розыгрыш Кубка Гагарина.

Ранее генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Билл Зито заявил, что российский голкипер команды Сергей Бобровский показывает блестящую игру в сезоне-2021/22.

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