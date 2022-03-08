Генменеджер «Флориды»: Бобровский демонстрирует фантастический хоккей

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Билл Зито считает, что российский голкипер команды Сергей Бобровский показывает блестящую игру в сезоне-2021/22.

«Мне кажется, Бобровский демонстрирует фантастическую игру. Многие недооценивают его вклад как лидера. Мне кажется, что он наслаждается и гордится успехами команды», — цитирует Зито пресс-служба НХЛ.

Генменеджер клуба также добавил, что у 33-летнего вратаря недавно, осенью, родился ребёнок — он наслаждается отцовством и является прирождённым лидером.

Бобровский в 39 матчах регулярного чемпионата сезона-2021/22 одержал 28 побед. Голкипер в среднем пропускает 2,54 шайбы за игру при 91,7% отражённых бросков.

Российский вратарь является чемпионом мира 2014 года, двукратным обладателем приза «Лучшему вратарю» регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Оттаву».