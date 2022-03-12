«Северсталь» сравняла счёт в серии с московским «Динамо» в плей-офф КХЛ
- РИА Новости
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Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев шайбы забросили Адам Лишка, Йоонас Няттинен и Даниил Вовченко. У бело-голубых отметились голами Дмитрий Рашевский и Вячеслав Войнов.
Таким образом, счёт в серии стал равным — 3:3. Победитель определится в седьмой игре, которая состоится 14 марта в Москве.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Авангард» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.