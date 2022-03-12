«Северсталь» сравняла счёт в серии с московским «Динамо» в плей-офф КХЛ

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Череповецкая «Северсталь» обыграла московское «Динамо» в шестом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Северсталь» сравняла счёт в серии с московским «Динамо» в плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Адам Лишка, Йоонас Няттинен и Даниил Вовченко. У бело-голубых отметились голами Дмитрий Рашевский и Вячеслав Войнов.

Таким образом, счёт в серии стал равным — 3:3. Победитель определится в седьмой игре, которая состоится 14 марта в Москве. 

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Авангард» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

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