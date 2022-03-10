Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в пятом матче плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Игра, которая прошла в столице, завершилась со счётом 5:2 в пользу бело-голубых.
Шайбы в составе «Динамо» забросили Оскар Линдберг (21-я минута), Антон Ведин (23-я), Вячеслав Войнов (25-я), Станислав Галиев (36-я минута), Эрик О'Делл (52-я). У «Северстали» отличились Робин Пресс (27-я минута), Йоонас Няттинен (31-я).
Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 3:2 в пользу московской команды.
Шестой матч серии пройдёт в Череповце 12 марта.
Ранее «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ.