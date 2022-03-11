«Бизнес Online»: Хартли повздорил с главой департамента судейства КХЛ после матча плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли повздорил с руководителем департамента судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексеем Горским после пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

Как сообщает «Бизнес Online», Хартли и тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин после завершения встречи подошли к судейской комнате и начали разговаривать с Горским. Во время беседы канадский специалист активно жестикулировал, а в конце повернулся к Горскому боком и показал ему оскорбительный жест.

По окончании матча Хартли был сильно недоволен судейством.

«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в Казани со счётом 3:4. Шестой матч серии пройдёт в Балашихе 12 марта.

Ранее сообщалось, что КХЛ опубликовала расписание на второй раунд Кубка Гагарина.