«Бизнес Online»: Хартли повздорил с главой департамента судейства КХЛ после матча плей-офф
- РИА Новости
Как сообщает «Бизнес Online», Хартли и тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин после завершения встречи подошли к судейской комнате и начали разговаривать с Горским. Во время беседы канадский специалист активно жестикулировал, а в конце повернулся к Горскому боком и показал ему оскорбительный жест.
По окончании матча Хартли был сильно недоволен судейством.
«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в Казани со счётом 3:4. Шестой матч серии пройдёт в Балашихе 12 марта.
Ранее сообщалось, что КХЛ опубликовала расписание на второй раунд Кубка Гагарина.