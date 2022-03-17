В Госдуме отреагировали на исключение сборной России по хоккею из Евротура

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв отреагировал на отстранение команды России от Евротура.

«Евротур заменить невозможно. Но я думаю, это временное отстранение, которое позволит сосредоточиться на внутренних проблемах. Но мы будем играть и с другими командами, с той же Белоруссией. Глобальной катастрофы нет», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Сборная России на два года лишена права участвовать в предстоящих этапах Евротура. Ближайший этап пройдёт с 5 по 8 мая в Стокгольме.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Свищёв заявил, что клубы НХЛ не будут расторгать контракты с российскими хоккеистами.