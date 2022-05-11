Финляндия и Латвия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею вместо России

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Президент Латвийской федерации хоккея Айгарса Калвитиса заявил о намерении провести чемпионат мира 2023 года совместно с Финляндией.
Финляндия и Латвия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею вместо России
  • РИА Новости

«Мы всерьёз рассматриваем вариант совместной заявки с Финляндией. Матчи могут пройти в Риге и Тампере. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Калвитиса Ilta Sanomat.

Эту информацию подтвердил президент хоккейной ассоциации Финляндии Харри Нуммела.

26 марта IIHF отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Новая страна-хозяйка будет определена в последнюю неделю чемпионата 2022 года.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение ЧМ 2023 года.

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