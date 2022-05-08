Венгрия и Словения подали заявку на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в России
Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Заявка была представлена под девизом «Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений». Предполагается, что турнир пройдёт на новой арене MVM Dome в Будапеште и люблянской Arena Stožice.
Финал планируется провести в Любляне.
Изначально соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге, но IIHF отобрала у России право проведения турнира.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выиграла St. Petersburg Cup.