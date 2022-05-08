Венгрия и Словения подали заявку на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в России

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Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Заявка была представлена под девизом «Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений». Предполагается, что турнир пройдёт на новой арене MVM Dome в Будапеште и люблянской Arena Stožice.

Финал планируется провести в Любляне.

Изначально соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге, но IIHF отобрала у России право проведения турнира.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выиграла St. Petersburg Cup.

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