Сборная России по хоккею выиграла St. Petersburg Cup
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе отечественной команды шайбы забросили Данил Башкиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов. У белорусов отличились Степан Звягин и Александр Скоренов.
Таким образом, россияне стали обладателями трофея.
Напомним, что Россия и Белоруссия были отстранены от участия в международных матчах под эгидой IIHF.
Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии победила российскую молодёжку.