Сборная России по хоккею выиграла St. Petersburg Cup 

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Белоруссии в финале турнира St. Petersburg Cup в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе отечественной команды шайбы забросили Данил Башкиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов. У белорусов отличились Степан Звягин и Александр Скоренов.

Таким образом, россияне стали обладателями трофея.

Напомним, что Россия и Белоруссия были отстранены от участия в международных матчах под эгидой IIHF.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии победила российскую молодёжку.