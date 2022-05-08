Сборная России по хоккею выиграла St. Petersburg Cup 

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Сборная России по хоккею одержала победу над командой Белоруссии в финале турнира St. Petersburg Cup в Санкт-Петербурге.
Сборная России по хоккею выиграла St. Petersburg Cup 
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе отечественной команды шайбы забросили Данил Башкиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов. У белорусов отличились Степан Звягин и Александр Скоренов. 

Таким образом, россияне стали обладателями трофея.

Напомним, что Россия и Белоруссия были отстранены от участия в международных матчах под эгидой IIHF.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии победила российскую молодёжку.

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