Сборная Белоруссии победила российскую молодёжку и вышла в финал St. Petersburg Cup

Сборная Белоруссии по хоккею переиграла молодёжную команду России на турнире в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Cup.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

В составе белорусского коллектива отличился Степан Звягин, также дубль оформил Владимир Алистров. У россиян шайбу забросил Александр Перевалов.

На 18-й минуте российский форвард Матвей Мичков не реализовал буллит.

Таким образом, Белоруссия набрала два очка и сыграет в финале турнира со взрослой сборной России. Матч состоится 8 мая.

Ранее сообщалось, что взрослая сборная России по хоккею победила команду Белоруссии на турнире в Санкт-Петербурге.