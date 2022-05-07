Сборная Белоруссии победила российскую молодёжку и вышла в финал St. Petersburg Cup

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Сборная Белоруссии по хоккею переиграла молодёжную команду России на турнире в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Cup.
Сборная Белоруссии победила российскую молодёжку и вышла в финал St. Petersburg Cup
  • РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

В составе белорусского коллектива отличился Степан Звягин, также дубль оформил Владимир Алистров. У россиян шайбу забросил Александр Перевалов.

На 18-й минуте российский форвард Матвей Мичков не реализовал буллит.

Таким образом, Белоруссия набрала два очка и сыграет в финале турнира со взрослой сборной России. Матч состоится 8 мая.

Ранее сообщалось, что взрослая сборная России по хоккею победила команду Белоруссии на турнире в Санкт-Петербурге.

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