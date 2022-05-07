Сборная Белоруссии победила российскую молодёжку и вышла в финал St. Petersburg Cup
- РИА Новости
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.
В составе белорусского коллектива отличился Степан Звягин, также дубль оформил Владимир Алистров. У россиян шайбу забросил Александр Перевалов.
На 18-й минуте российский форвард Матвей Мичков не реализовал буллит.
Таким образом, Белоруссия набрала два очка и сыграет в финале турнира со взрослой сборной России. Матч состоится 8 мая.
Ранее сообщалось, что взрослая сборная России по хоккею победила команду Белоруссии на турнире в Санкт-Петербурге.