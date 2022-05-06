Сборная России по хоккею победила команду Белоруссии на турнире в Санкт-Петербурге

Сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии на соревнованиях в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Cup).

Матч завершился со счётом 3:0 в пользу российской команды.

В составе победителей голами отметились Марат Хайруллин (на четвёртой минуте), Марат Хуснутдинов (на восьмой минуте) и Алексей Пустозёров (на 11-й минуте).

Следующая игра в рамках St. Petersburg Cup — между молодёжной национальной командой страны и сборной Белоруссии — пройдёт 7 мая в 16:00 мск в Санкт-Петербурге.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве с Федерацией хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).