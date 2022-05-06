Третьяк сообщил, что ФХР и ФХРБ подписали меморандум о сотрудничестве

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве с Федерацией хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).
Третьяк сообщил, что ФХР и ФХРБ подписали меморандум о сотрудничестве
  • РИА Новости

«У ФХР и ФХРБ братские связи на протяжении многих лет, мы ещё раз закрепляем наши отношения. В сегодняшнее непростое время наши команды будут играть на всех уровнях, мы проведём немало турниров для взаимодействия наших федераций», — цитирует Третьяка «Чемпионат».

Напомним, что сборная России примет участие в турнире в Санкт-Петербурге с 5 по 8 мая. Также в турнире участвуют молодёжная сборная и команда Белоруссии. 

Ранее сообщалось, что команда России по хоккею в овертайме одержала победу над белорусской сборной во втором товарищеском матче между коллективами.

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