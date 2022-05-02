Cборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче

Короткая ссылка
Cборная России по хоккею в овертайме одержала победу над командой Белоруссии во втором товарищеском матче между коллективами.
Cборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче
  • РИА Новости

Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 3:2.

В составе национальной сборной шайбы забросили Илья Сафонов, Данил Башкиров и Марат Хайрулин. У гостей отличились Егор Чезганов и Виталий Пинчук.

Внук легендарного Владислава Третьяка — вратарь Максим Третьяк — впервые отыграл весь матч за сборную России.

Для команд это второй товарищеский матч за два дня. Первый тоже прошёл в Туле днём ранее, и победу в нём так же одержали россияне (5:2).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отказался возглавить команду в товарищеских матчах с Белоруссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить