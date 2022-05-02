Cборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче
- РИА Новости
Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 3:2.
В составе национальной сборной шайбы забросили Илья Сафонов, Данил Башкиров и Марат Хайрулин. У гостей отличились Егор Чезганов и Виталий Пинчук.
Внук легендарного Владислава Третьяка — вратарь Максим Третьяк — впервые отыграл весь матч за сборную России.
Для команд это второй товарищеский матч за два дня. Первый тоже прошёл в Туле днём ранее, и победу в нём так же одержали россияне (5:2).
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отказался возглавить команду в товарищеских матчах с Белоруссией.