Cборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче

Cборная России по хоккею в овертайме одержала победу над командой Белоруссии во втором товарищеском матче между коллективами.

Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 3:2.

В составе национальной сборной шайбы забросили Илья Сафонов, Данил Башкиров и Марат Хайрулин. У гостей отличились Егор Чезганов и Виталий Пинчук.

Внук легендарного Владислава Третьяка — вратарь Максим Третьяк — впервые отыграл весь матч за сборную России.

Для команд это второй товарищеский матч за два дня. Первый тоже прошёл в Туле днём ранее, и победу в нём так же одержали россияне (5:2).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отказался возглавить команду в товарищеских матчах с Белоруссией.