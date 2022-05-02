Жамнов отказался тренировать сборную России в матчах с Белоруссией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отказался возглавить команду в товарищеских матчах с Белоруссией.

По информации «РБК Спорт», именно по этой причине Сергей Зубов сменил Алексея Жамнова в товарищеском турнире. Отмечается, что ФХР не будет продлевать контракт с Жамновым.

Напомни, что 1 мая сборная России по хоккею обыграла в товарищеском матче команду Белоруссии со счётом 5:2. Ещё один матч между командами пройдёт 2 мая в Туле. Начало — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что вратарь Александр Ерёменко принял решение завершить спортивную карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить