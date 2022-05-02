Жамнов отказался тренировать сборную России в матчах с Белоруссией

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отказался возглавить команду в товарищеских матчах с Белоруссией.

По информации «РБК Спорт», именно по этой причине Сергей Зубов сменил Алексея Жамнова в товарищеском турнире. Отмечается, что ФХР не будет продлевать контракт с Жамновым.

Напомни, что 1 мая сборная России по хоккею обыграла в товарищеском матче команду Белоруссии со счётом 5:2. Ещё один матч между командами пройдёт 2 мая в Туле. Начало — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что вратарь Александр Ерёменко принял решение завершить спортивную карьеру.