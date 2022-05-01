Голкипер ХК «Динамо» Ерёменко после 17 сезонов завершил карьеру

В московском хоккейном клубе «Динамо» сообщили, что двукратный чемпион мира вратарь Александр Ерёменко принял решение завершить спортивную карьеру.

«Спустя 17 сезонов в форме бело-голубых Александр Ерёменко принял решение о завершении карьеры. Игра голкипера не оставляла никого равнодушным. Однако время неумолимо, и кумиры заканчивают играть в хоккей. Мы говорим спасибо, но не прощаемся, до новых встреч, Александр Владимирович», — сообщает пресс-служба «Динамо».

42-летний Ерёменко является трёхкратный обладателем Кубка Гагарина и шестикратным чемпионом России. В составе сборной России он побеждал на двух чемпионатах мира (2008, 2009).

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