Ларионов станет главным тренером «Торпедо»

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» станет Игорь Ларионов.
Ларионов станет главным тренером «Торпедо»
  • globallookpress.com

«Новым главным тренером «Торпедо» станет легенда мирового хоккея Игорь Ларионов. Это один из тех редких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады и Кубок Стэнли», — написал в своём Telegram-канале Никитин.

По его словам, Ларионов приступит к исполнению своих обязанностей в июле.

Ларионов сменит на посту главного тренера Дэвида Немировски.

«Торпедо» в сезоне-2021/22 финишировало на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о поражении команды в серии с ЦСКА в Кубке Гагарина.

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