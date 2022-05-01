Ларионов станет главным тренером «Торпедо»
- globallookpress.com
«Новым главным тренером «Торпедо» станет легенда мирового хоккея Игорь Ларионов. Это один из тех редких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады и Кубок Стэнли», — написал в своём Telegram-канале Никитин.
По его словам, Ларионов приступит к исполнению своих обязанностей в июле.
Ларионов сменит на посту главного тренера Дэвида Немировски.
«Торпедо» в сезоне-2021/22 финишировало на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Ранее тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о поражении команды в серии с ЦСКА в Кубке Гагарина.