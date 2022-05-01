Ларионов станет главным тренером «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» станет Игорь Ларионов.

«Новым главным тренером «Торпедо» станет легенда мирового хоккея Игорь Ларионов. Это один из тех редких хоккеистов в мире, кому удалось выиграть основные титулы: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады и Кубок Стэнли», — написал в своём Telegram-канале Никитин.

По его словам, Ларионов приступит к исполнению своих обязанностей в июле.

Ларионов сменит на посту главного тренера Дэвида Немировски.

«Торпедо» в сезоне-2021/22 финишировало на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Ранее тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался о поражении команды в серии с ЦСКА в Кубке Гагарина.