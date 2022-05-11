Победный хет-трик и дубль за полторы минуты: как Тарасенко и Капризов зажигают в серии «Сент-Луис» — «Миннесота»

Владимир Тарасенко и Кирилл Капризов забросили пять шайб на двоих в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ между «Сент-Луисом» и «Миннесотой». Благодаря этому форвард «Уайлд» возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли, а нападающий «Блюз» стал вторым россиянином в истории лиги, которому удавалось оформить хет-трик в плей-офф более одного раза. Как отмечают специалисты, оба проводят феноменальные сезоны и незаменимы в своих командах.

Противостояние плей-офф НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» вызывало интерес российских фанатов ещё до его начала, ведь по разным сторонам баррикад оказались два ярчайших форварда — Владимир Тарасенко и Кирилл Капризов. И они сполна оправдали ожидания, которые возлагались на их предстоящую дуэль.

В целом эта серия выглядит увлекательной и непредсказуемой — чего стоит хотя бы тот факт, что в трёх из пяти сыгранных матчей победы были одержаны гостями. Пятая игра, прошедшая в Сент-Поле во вторник, поначалу не предвещала беды для «Уайлд». Несмотря на пропущенный быстрый гол на старте, «Миннесота» выглядела увереннее и ещё до конца первого периода сумела не только отыграться, но и выйти вперёд — 2:1. Оба раза отличился Капризов, благодаря чему довёл число заброшенных шайб в текущем розыгрыше плей-офф до семи.

По большому счёту в Кубке Стэнли 25-летний россиянин продолжил выступать так же ярко, как и в регулярке. По итогам чемпионата он стал лучшим бомбардиром среди россиян, набрав 108 (47 + 61) очков в 81 матче. Кроме того, Кирилл переписал на себя ряд рекордов «Уайлд». Теперь Капризов — обладатель наибольшего числа голов за сезон и первый игрок в истории клуба, который в одном первенстве отдал 60 результативных передач и набрал более 100 очков.

Кроме того, никто в истории команды, кроме Капризова, не оформлял хет-трик в плей-офф и не забрасывал семь шайб в рамках одной серии. Причём до абсолютного рекорда клуба россиянину осталось отличиться лишь трижды, что вполне реально ещё до окончания серии с «Блюз».

Однако невероятных усилий Капризова оказалось недостаточно, чтобы помочь «Миннесоте» одержать важную домашнюю победу над «Сент-Луисом». Во втором периоде против хозяев сыграл неудачный рикошет, а в третьем отрезке блистательно проявил своё индивидуальное мастерство Тарасенко. Прошло лишь 2 минуты 31 секунда — а тот уже дважды поразил ворота противника, оформив самый быстрый дубль в играх плей-офф в истории «Сент-Луиса».

Причём в обоих случаях Тарасенко помогли отличиться соотечественники. В эпизоде с первым голом в роли ассистента выступил Павел Бучневич, а со вторым — Иван Барбашёв. А окончательную точку в матче Владимир поставил за 93 секунды до финальной сирены, отправив шайбу в пустые ворота соперника.

Это второй хет-трик в карьере Тарасенко в розыгрышах Кубка Стэнли. Первый был в 2015 году, причём тоже в игре с «Миннесотой». Кроме того, уроженец Ярославля стал вторым россиянином в НХЛ, которому удавалось больше одного раза записывать на свой счёт три гола в одном матче плей-офф. Раньше таким достижением мог похвастаться только Евгений Малкин. А за всю историю «Сент-Луиса» это удавалось только двоим: Франку Сент-Марселлю и Джейдену Шварцу.

После матча Тарасенко отметил, что переломным моментом матча стал гол «Блюз» во втором периоде, который дал хоккеистам новый эмоциональный импульс и позволил начать встречу с чистого листа. Свой вклад Владимир оценил достаточно скромно.

«Рад победе. Конечно, голам тоже рад, врать не буду. Но победе — больше», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Также россиянин отметил вклад Бучневича, который отдал ему голевую передачу в начале третьего периода. По словам Тарасенко, такие пасы Павел делал уже не раз, так как они часто обсуждают взаимодействие в зоне атаки.

«Он отличный игрок и всегда очень бескорыстен. Неудивительно, что он создал этот момент. Это был важнейший гол для нас», — сказал Владимир.

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Нападающий Брэндон Саад, в свою очередь, отметил несомненную значимость Тарасенко для «Сент-Луиса». Американец назвал россиянина элитным, уникальным хоккеистом.

«Нет столько хороших слов, чтобы отметить его по достоинству. Очевидно, что сегодня именно он помог команде. Мы знаем, насколько он важная часть нашего коллектива. Неординарный спортсмен, он забил потрясающие шайбы сегодня», — сказал форвард.

Капризов после встречи был ожидаемо недоволен общим результатом. Даже собственное яркое выступление и тот факт, что он возглавил снайперскую гонку Кубка Стэнли, не скрасили горечь поражения.

«Цель не в том, чтобы хоккеист хорошо играл. Цель в том, чтобы хорошо играла команда. А мы сегодня не выиграли», — сказал нападающий.

При этом он заверил, что хоккеисты «Уайлд» сделают всё возможное, чтобы взять реванш и довести серию до решающего, седьмого матча.

«В конечном счёте это то, ради чего мы играем. Мы можем кое-что изменить, чтобы вернуть эту серию домой на седьмой матч. Это именно то, что нам нужно сделать», — заявил Кирилл.

В свою очередь, главный тренер «Миннесоты» Дин Эвансон посетовал, что в этой встрече его команде не хватило исполнителей уровня Капризова.

«Он в самом деле невероятен. Крепкий такой! Было бы здорово иметь в составе 20 таких ребят. Он не жалеет сил на соревнованиях, он хочет побеждать. Он тащит команду к победе. Сегодня ему просто не хватило ребят с таким же рвением, как у него», — подчеркнул специалист.

В России тоже восторженно отреагировали на выступление двух россиян в одном из самых ярких матчей нынешнего плей-офф НХЛ. Так, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подчеркнул, что Капризов и Тарасенко демонстрируют хоккей высокого уровня и нельзя сказать, что один из них затмил другого.

«Тарасенко прекрасно провёл концовку регулярки и продолжает так же играть в плей-офф. Наверно, после того как его хотели обменять, он заиграл. Произошла встряска. Владимир — умный парень: не захотел уезжать из Сент-Луиса и начал выкладываться на полную. Думаю, что это его лучший сезон в НХЛ», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».