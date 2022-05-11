Тарасенко стал вторым россиянином, который оформлял более одного хет-трика в Кубке Стэнли
- AP
- © Jeff Roberson
Форвард трижды поразил ворота «Миннесота Уайлд» (5:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Теперь на его счету два хет-трика в плей-офф в карьере.
Прежде среди россиян это удавалось сделать только нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину, который также дважды оформлял хет-трик в рамках матчей плей-офф.
Ранее сообщалось, что Тарасенко стал третьим игроком «Сент-Луиса», оформлявшим более одного хет-трика в плей-офф НХЛ.