Тарасенко стал вторым россиянином, который оформлял более одного хет-трика в Кубке Стэнли

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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал вторым российским игроком, которому удавалось оформить более одного хет-трика в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тарасенко стал вторым россиянином, который оформлял более одного хет-трика в Кубке Стэнли
  • AP
  • © Jeff Roberson

Форвард трижды поразил ворота «Миннесота Уайлд» (5:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Теперь на его счету два хет-трика в плей-офф в карьере.

Прежде среди россиян это удавалось сделать только нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину, который также дважды оформлял хет-трик в рамках матчей плей-офф.

Ранее сообщалось, что Тарасенко стал третьим игроком «Сент-Луиса», оформлявшим более одного хет-трика в плей-офф НХЛ.

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