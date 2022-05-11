Тарасенко — третий игрок «Сент-Луиса», оформлявший более одного хет-трика в плей-офф НХЛ
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Россиянин трижды поразил ворота «Миннесота Уайлд» (5:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Для него это уже второй хет-трик в плей-офф в карьере.
Кроме Тарасенко, в истории «Сент-Луис Блюз» более одного матча с тремя голами за игру в плей-офф провели только Франк Сент-Марселль и Джейден Шварц.
Ранее сообщалось, что Тарасенко установил новый рекорд «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ, став автором самого быстрого дубля со старта периода в истории клуба.