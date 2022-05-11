Тарасенко — третий игрок «Сент-Луиса», оформлявший более одного хет-трика в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал третьим игроком в истории клуба, которому удавалось оформить более одного хет-трика в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин трижды поразил ворота «Миннесота Уайлд» (5:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Для него это уже второй хет-трик в плей-офф в карьере.

Кроме Тарасенко, в истории «Сент-Луис Блюз» более одного матча с тремя голами за игру в плей-офф провели только Франк Сент-Марселль и Джейден Шварц.

Ранее сообщалось, что Тарасенко установил новый рекорд «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ, став автором самого быстрого дубля со старта периода в истории клуба.