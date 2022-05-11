Тарасенко установил новый рекорд «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал автором самого быстрого дубля со старта периода в матче плей-офф в истории своего клуба.
Тарасенко установил новый рекорд «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Jeff Roberson

Россиянину понадобилось 2 минуты 31 секунды, чтобы дважды поразить ворота «Миннесота Уайлд» (5:2) в третьем периоде пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли.

Этот рекорд держался с 1981 года. Тогда Берни Федерко забросил две шайбы за 4 минуты 6 секунд после начала периода.

Кроме того, Тарасенко стал автором четвёртого натурального хет-трика в истории «Сент-Луиса» в рамках Кубка Стэнли. То есть серия из заброшенных шайб во время встречи не прерывалась голами других хоккеистов. До него это удавалось Реду Беренсону (1969 год), Брэндану Шэнахэну (1995) и Джейдену Шварцу (2019).

Ранее сообщалось, что Тарасенко вышел на восьмое место по числу голов в Кубке Стэнли среди россиян.

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