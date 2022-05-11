Тарасенко вышел на восьмое место по числу голов в Кубке Стэнли среди россиян

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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поднялся на восьмое место в списке лучших российских снайперов в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тарасенко вышел на восьмое место по числу голов в Кубке Стэнли среди россиян
  • AP
  • © Josie Lepe

В пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесота Уайлд» (5:2) россиянин оформил хет-трик. Теперь на его счету, в общей сложности, 39 голов в 83 играх плей-офф.

По этому показателю он сравнялся Александром Могильным. Следующей целью Тарасенко являются результаты Вячеслава Козлова и Павла Дацюка, у которых по 42 результативных броска в плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Миннесоту» в пятом матче плей-офф НХЛ.

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