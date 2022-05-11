Тренер «Миннесоты» Эвасон: мы бы сражались лучше, если бы у нас было 20 Капризовых
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- © Andy Clayton-King
«Если бы у нас было 20 Капризовых, мы бы сражались немного лучше», — цитирует Эвасона журналист Майкл Руссо в Twitter.
В матче с «Сент-Луисом» Капризов оформил дубль, однако «Миннесота» всё равно уступила со счётом 2:5.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний россиянин забросил семь шайб, что является лучшим показателем среди всех игроков.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что Капризов входит в тройку лучших отечественных игроков в НХЛ.