Тренер «Миннесоты» Эвасон: мы бы сражались лучше, если бы у нас было 20 Капризовых

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Главный тренер «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон высоко оценил игру российского нападающего команды Кирилла Капризова в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».
Тренер «Миннесоты» Эвасон: мы бы сражались лучше, если бы у нас было 20 Капризовых
  • AP
  • © Andy Clayton-King

«Если бы у нас было 20 Капризовых, мы бы сражались немного лучше», — цитирует Эвасона журналист Майкл Руссо в Twitter

В матче с «Сент-Луисом» Капризов оформил дубль, однако «Миннесота» всё равно уступила со счётом 2:5.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний россиянин забросил семь шайб, что является лучшим показателем среди всех игроков.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что Капризов входит в тройку лучших отечественных игроков в НХЛ.

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