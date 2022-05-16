Швеция обыграла Чехию в матче с восемью шайбами на ЧМ-2022 по хоккею

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Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Чехии в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года в Финляндии.

Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе скандинавов дубль оформил Расмус Асплунд, а также отличились Эмиль Бемстрём, Матиас Броме и Антон Бенгтссон. У чехов голами отметили Давид Крейчи, Томаш Кундратек и Матей Блюмель. 

Для шведов это уже вторая победа на турнире.

В других матчах игрового дня Канада разгромила Италию (6:1), Норвегия одолела Великобританию (4:3 Б), Франция переиграла Казахстан (2:1), США оказались сильнее Австрии (3:2 ОТ), а Швейцария крупно обыграла Данию (6:0). 

Напомним, что сборная России была отстранена от чемпионата мира по хоккею.

Ранее партнёр IIHF подтвердил, что российский букмекер остался спонсором ЧМ-2022.

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