Чемпионат скандалов: в Финляндии поиздевались над Овечкиным, а в раздевалке сборной разглядели военный флаг

Чемпионат мира по хоккею в первые дни больше привлекает внимание не игрой, а околоспортивными событиями. Накануне на видео из раздевалки сборной Финляндии болельщики разглядели военный флаг страны. А в субботу местный журналист Юуни Ниеминен позволил себе националистическую шутку по отношению к Александру Овечкину, который не сможет принять участие в турнире из-за отстранения российской команды.

Чемпионат мира по хоккею в этом году проходит без участия сборной России, команда вместе с коллективом из Белоруссии отстранена от турнира. Но уже первые два дня соревнований не прошли без упоминания российских спортсменов и скандалов на почве символики стран.

Особенно активно себя ведут представители Финляндии, хозяйки турнира. Так, накануне журналист Юуни Ниеминен с сарказмом отреагировал на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли. В серии первого раунда плей-офф НХЛ «Кэпиталз» проиграли «Флориде» со счётом 2-4. Корреспондент в социальных сетях посмеялся над капитаном «столичных» Александром Овечкиным, который провёл один из лучших сезонов в заокеанской лиге. И именно его приезда в национальную команду всегда ждали болельщики во время мирового первенства. Финн написал следующее: «Теперь Ови может сыграть за Россию на чемпионате мира!! Подождите… что?»

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А за два дня до старта ЧМ в официальном аккаунте коллектива в YouTube разместили видеоэкскурсию по «Nokia Арене» в Тампере. Персонал и игроки рассказывали и показывали, как устроена жизнь сборной — кухню, комнату для отдыха и для заточки коньков, сауну и прочее.

Финские зрители заметили необычный флаг на потолке раздевалки: на нём горизонтальная полоса креста с правой стороны заканчивается острым язычком. В соответствии с законом страны этот символ используется штабом, войсками, подразделениями и кораблями министерства обороны.

Как сообщил администратор сборной Финляндии Мику Кортелайнен, флаг висит на этом месте уже шесть лет. К нему относятся бережно и во время празднований даже снимают, чтобы случайно не испачкать. По словам специалиста, правительство знает об этом, и никто никогда не просил символ убрать.

Однако в нынешней политической ситуации появление военной символики в раздевалке сборной Финляндии вызвало негодование со стороны спортивной общественности. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, в ситуации должна разбираться Международная федерация хоккея, поскольку на чемпионате мира разрешены только государственные флаги и знаки.

«Но игроки тут не при чём. У Финляндии негодяйская федерация хоккея — что ещё тут говорить. Негодяи сделали себе подарок, пусть радуются», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что, возможно, таким образом команда хочет придать себе значимости и поднять дух.

«Если они ещё наденут на шлем рога, то будут серьёзно выглядеть. Вообще, ну вывесили они этот флаг — их проблема. Это общественность или ИИХФ как-то должны реагировать, если они понимают, какой флаг к чему принадлежит. Действительно, странновато: нас лишают флага, а здесь ребята, если это правда «флаг войны», то ли популяризируют войну или пытаются на нас войной пойти, что ли. Мне смешно, если честно. Кажется, Тэтчер сказала: «Не надо злить Россию: мы плюнем — они утрутся. Они плюнут — мы утонем». Пускай ИИХФ с ними разбирается, тем не менее это выглядит вызывающе, да и не очень умно», — сказал Плющев в интервью «Спорт-Экспрессу».

В Финляндии признают ошибку. Специальный эксперт МВД страны Янне Юуярви считает, что нужно сменить флаг в раздевалке хоккейной сборной. Он также уверен, что не допустить подобного в будущем поможет чёткий инструктаж.

Тем не менее неприязнь по отношению к России со стороны скандинавов сказывается уже и на политике клубов Континентальной хоккейной лиги, в которых ранее выступали много представителей северных стран. Из-за высказываний журналистов и спортсменов, флагов и всего остального не исключено, что даже после смены ситуации в мире в КХЛ хоккеистов из этих государств уже не будет.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков, например, на пресс-конференции заявил, что в будущем не хочет сотрудничать с финскими и шведскими игроками.

«Я думаю, здесь всё очевидно. И финны, и шведы сами высказали свою позицию. Маски сорваны, так что у меня нет никакого желания с ними продолжать сотрудничество, так как они могут подвести в любой момент и не скрывают своей мировой позиции», — отметил функционер.