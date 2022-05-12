Кожевников жёстко ответил Быкову, который раскритиковал перенос Евротура в Швейцарию

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил бывшему главному тренеру сборной России Вячеславу Быкову, который назвал несправедливостью перенос этапов Евротура по хоккею из России в Швейцарию на два года.

«Это звучит нелепо: ты живёшь в Швейцарии, твоя страна отбирает у России самый дорогой для нас хоккейный турнир, но всё завершается лишь громкими словами», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

Он также предложил Быкову вернуться в российский хоккей, а его сыну Андрею — нападающему сборной Швейцарии — пропустить декабрьский этап евротура.

Ранее Быков заявил, что решение о переносе российских этапов Евротура по хоккею из России в Швейцарию на два года является политическим. Он также отметил, что ни о какой справедливости речи не идёт.

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также Россию лишили права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

После этого Кожевников предложил организовать турнир между сборной России по хоккею и клубами КХЛ.