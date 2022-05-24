Василевский вышел на второе место по количеству побед в решающих играх плей-офф НХЛ

В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Флорида Пантерз» (2:0).

Российский голкипер победителей Андрей Василевский отразил все 49 бросков. Победа в матче стала для Василевского 12-й при девяти поражениях в решающих играх серии плей-офф. Он уступает только вратарю «Миннесота Уайлд» Марку-Андре Флёри (16 побед, 29 поражений).

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Тампы». Команда — первый финалист Восточной конференции НХЛ.

Ранее две передачи Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сент-Луис» в четвёртом матче серии.