Василевский: в моём шатауте нет ничего особенного
- Legion-Media
«На самом деле в моём шатауте нет ничего особенного, думаю, что вся команда играла здорово в этих встречах. Всю серию. Каждый в нашей команде прикладывает невероятные усилия», — цитирует Василевского сайт НХЛ.
В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Тампа» обыграла «Флорида Пантерз» (2:0).
Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Тампы». Команда — первый финалист Восточной конференции НХЛ.
Ранее Василевский вышел на второе место по количеству побед в решающих играх плей-офф НХЛ.