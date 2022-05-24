Василевский: в моём шатауте нет ничего особенного

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал выход в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«На самом деле в моём шатауте нет ничего особенного, думаю, что вся команда играла здорово в этих встречах. Всю серию. Каждый в нашей команде прикладывает невероятные усилия», — цитирует Василевского сайт НХЛ.

В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Тампа» обыграла «Флорида Пантерз» (2:0).

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Тампы». Команда — первый финалист Восточной конференции НХЛ.

Ранее Василевский вышел на второе место по количеству побед в решающих играх плей-офф НХЛ.