Главный тренер «Тампы» считает, что Василевский не виноват в поражении от «Рейнджерс»
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«Это вообще не вина Василевского. Мы могли поставить в ворота обоих голкиперов, но всё равно пропустили бы», — цитирует Купера журналист Джо Смит в соцсетях.
«Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2) в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Василевский отразил 28 бросков.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится в Нью-Йорке 4 июня.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.