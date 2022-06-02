Главный тренер «Тампы» считает, что Василевский не виноват в поражении от «Рейнджерс»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре российского вратаря Андрея Василевского в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Это вообще не вина Василевского. Мы могли поставить в ворота обоих голкиперов, но всё равно пропустили бы», — цитирует Купера журналист Джо Смит в соцсетях.

«Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2) в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Василевский отразил 28 бросков.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится в Нью-Йорке 4 июня.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.