Главный тренер «Тампы» считает, что Василевский не виноват в поражении от «Рейнджерс»

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре российского вратаря Андрея Василевского в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Главный тренер «Тампы» считает, что Василевский не виноват в поражении от «Рейнджерс»
  • AP
  • © Frank Franklin II

«Это вообще не вина Василевского. Мы могли поставить в ворота обоих голкиперов, но всё равно пропустили бы», — цитирует Купера журналист Джо Смит в соцсетях.

«Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2) в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Василевский отразил 28 бросков.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится в Нью-Йорке 4 июня.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

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