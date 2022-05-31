Русская стена: как Шестёркин сделал 37 сейвов и помог «Рейнджерс» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

«Рейнджерс» победили «Каролину» в седьмом матче полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ со счётом 6:2 и продолжили борьбу за Кубок Стэнли. Главным героем встречи стал голкипер Игорь Шестёркин, отразивший 37 из 39 бросков и существенно облегчивший задачу партнёрам. Артемий Панарин отметился красивой результативной передачей и поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров плей-офф. В следующем раунде команда Жерара Галлана сразится с действующим чемпионом — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Статистика накануне седьмого матча полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ между «Каролиной» и «Рейнджерс» говорила не в пользу последних. Да, начиная с 1992-го они выиграли 10 ключевых сражений из 12, но проблема заключалась в том, что «Харрикейнз» вообще никогда не уступали в решающих встречах в Кубке Стэнли (6—0) и закрывали противостояние на своей площадке, где в нынешнем розыгрыше турнира их никто огорчить не сумел (7—0). Но у подопечных Жерара Галлана были свежи воспоминания от волевой победы над «Питтсбургом» на предыдущей стадии и они жаждали повторить успех не меньше хозяев.

Уже в дебюте матча хозяева заработали удаление: Себастьян Ахо нарушил правила на Эндрю Коппе. «Рейнджерс» не сразу смогли воспользоваться представившимся шансом и лишь за две секунды до конца штрафного времени Адам Фокс поразил ворота «Каролины» кистевым броском. Он же поучаствовал и во втором голе гостей, который также случился в большинстве. На восьмой минуте защитник отдал передачу Мике Зибанеджаду, тот «выстрелил» в касание, а Крис Крайдер умудрился подкорректировать траекторию летевшей мимо ворот на большой скорости шайбы.

Ошарашенные неудачным началом «Харрикейнз» достаточно быстро пришли в себя и принялись штурмовать владения Игоря Шестёркина в надежде хотя бы сократить отставание, но россиянин в этот вечер творил чудеса на последнем рубеже. Только за стартовый игровой отрезок он отразил 16 бросков, сохранив для своей команды комфортный перевес. Чего стоит только феноменальный сейв после броска Теуво Терявяйнена.

Немаловажную роль в победе нью-йоркцев сыграли и травмы в стане соперника. Сначала из строя выбыл нападающий Сет Джарвис после жёсткого силового приёма защитника «Рейнджерс» Джейкоба Трубы. Канадец смог покинуть лёд лишь с помощью партнёров и больше в игру не вернулся. А в конце второго периода хозяева лишились ещё и вратаря. В одном из моментов Антти Раанта сделал резкий выпад вправо в сторону Зибанеджада, а через несколько секунд рухнул на лёд. Финну также потребовалась помощь, чтобы покинуть лёд.

На замену ему вышел Пётр Кочетков. Но остаться «сухим» и помочь партнёрам организовать камбэк у него не вышло — уже через 43 секунды игрового времени за его воротами загорелся красный свет. Райан Строум реализовал выход два в одного после незрячей передачи Артемия Панарина из своей зоны.

В начале третьего периода вновь отличился Крайдер. Он промчался по левому флангу на сумасшедшей скорости и с неудобной руки поразил цель, несмотря на отчаянную попытку Джейккоба Славина помешать ему. Впрочем, «Каролина» не сдавалась до последнего, и на 49-й минуте встречи Винсент Трочек подарил надежду забитым до отказа трибунам PNC-Арены, реализовав большинство. Но на ответ «Рейнджерс» усилиями Филипа Хитила понадобилось меньше минуты, и после этой шайбы стало окончательно ясно, что матч хозяевам не спасти. Разочарованные фанаты даже стали расходиться, не дожидаясь финальной сирены.

Под занавес игры команды обменялись голами, которые уже ни на что не могли повлиять, кроме, разве что, статистики Шестёркина. Российский феномен сумел отразить за матч 37 бросков из 39, и заслуженно был признан первой звездой встречи. Для 26-летнего уроженца Москвы эта победа стала второй в решающих матчах плей-офф за «Рейнджерс», и он вышел на второе место по этому показателю в истории клуба, сравнявшись с Майком Рихтером. Больше только у Хенрика Лундквиста, который шесть раз праздновал триумф в таких встречах.

Главный тренер нью-йоркцев после матча не скупился на комплименты для российского голкипера.

«Он весь год это делает. Меня уже ничего не удивляет. Он совершил несколько отличных сейвов в ключевые моменты первого периода. Он потрясающе сыграл и позволил нам сохранить преимущество в два гола», — заявил Галлан на пресс-конференции.

Сам Игорь отметил, что до начала матча слегка нервничал, но сумел справиться с эмоциями.

«Мы быстро забросили две шайбы, и это мне очень помогло. Перед игрой я немного волновался, но, когда вышел на лёд, постарался забыть обо всём и сосредоточиться на шайбе», — поделился эмоциями россиянин.

Благодаря этой победе «Рейнджерс» стали четвёртой командой в истории НХЛ, которая сумела минимум дважды в рамках одного плей-офф выиграть в серии, уступая по её ходу 0:2 или 1:3. На предыдущей стадии по такому же сценарию развивалось их противостояние с «Питтсбургом».

В полуфинале Кубка Стэнли подопечные Галлана сыграют с «Тампой», и любителей хоккея ждёт мегапротивостояние двух российских голкиперов — Игоря Шестёркина и Андрея Василевского. В предвкушении находится даже бывший вратарь «Рейнджерс» Лундквист.

«Игорь против Василевского, с ума сойти. Это настоящий праздник для всех фанатов голкиперов. Должно быть интересно», — написал швед у себя в Twitter.

Шестёркин же со свойственной ему скромностью отметил, что его команде предстоит противостоять одному из лучших вратарей мира на данный момент.

«Думаю, это будет интересная схватка. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы забить ему», — пообещал Игорь.