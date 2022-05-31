Пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в полуфинал НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Седьмая игра серии, которая прошла в городе Роли, завершилась со счётом 6:2 в пользу «синерубашечников».

В составе «Рейнджерс» отличились Адам Фокс (4-я минута), Крис Крайдер (9-я и 44-я), Райан Строум (26-я), Филип Хытил (49-я) и Эндрю Копп (57-я). Игорь Шестёркин отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча. Артемий Панарин сделал одну результативную передачу.

У «Каролины» шайбы забросили Энтони Деанжело (49-я) и Макс Доми (57-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3 в пользу «Рейнджерс». Команда из Нью-Йорка в полуфинале встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Шестёркин замечательно показывает себя и претендует на MVP сезона-2021/22.