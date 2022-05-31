Лундквист — о дуэли вратарей Шестёркин — Василевский: Рождество пришло раньше
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«Игорь против Василевского, вау. Рождество пришло раньше для всех фанатов вратарей. Должно быть невероятное противостояние», — написал олимпийский чемпион в составе сборной Швеции в социальных сетях.
«Рейнджерс» в гостях обыграл «Каролина Харрикейнз» (6:2) и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ. Синерубашечники одержали победу в серии со счётом 4-3.
Шестёркин отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча.
Команда из Нью-Йорка в полуфинале встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступает Василевский.
Ранее сообщалось, что Шестёркин признан первой звездой седьмого матча плей-офф НХЛ с «Каролиной».