Панарин обогнал Житника по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

«Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин набрал два очка (один гол + одна результативная передача).

30-летний российский форвард обогнал бывшего защитника «Филадельфия Флайерз» Алексея Житника по количеству набранных очков в играх плей-офф НХЛ среди российских игроков. Панарин набрал 41 очко и расположился на 18-м месте в рейтинге.

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Жерара Галлана.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится в Нью-Йорке 4 июня.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.