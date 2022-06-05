Овечкин посетил концерт Бузовой в Москве

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил концерт Ольги Бузовой в Москве.

Овечкин вернулся в Москву и пришёл на концерт Бузовой в «Крокус Сити Холле». Форвард был замечен в VIP-ложе, сообщает Telegram-канал Super.

«Вашингтон» потерпел поражение в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от «Флорида Пантерз» (2-4). После этого форвард вернулся в Москву. Он успел посетить заключительный матч Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 «Динамо» — «Сочи» (1:5) и финал Кубка России бело-голубых со «Спартаком» (1:2). 36-летний Овечкин является воспитанником «Динамо».

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по сумме заработанных денег за карьеру. 

  

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