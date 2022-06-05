Затмил Макдэвида: как Ничушкин оформил дубль и помог «Колорадо» сделать третий шаг к финалу Кубка Стэнли

Валерий Ничушкин оформил дубль в третьем матче финальной серии Западной конференции с «Эдмонтоном» и помог «Колорадо» победить со счётом 4:2. Если первый гол нападающего получился курьёзным — шайба залетела в ворота после серии рикошетов, — то во втором эпизоде великолепно сыграл уже сам россиянин, пробив в одно касание после отскока. Форвард в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ забил уже больше, чем в последних пяти сезонах. А его команда в шаге от решающих встреч за Кубок Стэнли.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин в этом сезоне наконец-то вышел на совершенно новый для себя уровень в НХЛ. Об этом теперь уже открыто говорят американские журналисты, восхищаясь его игрой. А капитан «Эвеланш» Габриэль Ландеског совсем недавно сравнил нападающего с поездом и подчеркнул, что хоккеист очень полезен на льду даже в тех матчах, когда не забивает.

Статистически и правда пока похвастать рекордами россиянин не может. Однако поистине триумфальной стала для него третья игра финальной серии Западной конференции с «Эдмонтоном». Ничушкин оформил дубль, помог своей команде победить со счётом 4:2 и заслуженно был признан первой звездой встречи.

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Причём по ходу матча «Эвеланш» уступали сопернику — быстрым голом отличился Коннор Макдэвид. Но результативные действия россиянина помогли склонить чашу весов на сторону клуба из Денвера.

Первая шайба Валерия стала следствием череды рикошетов. Форвард выполнял простой прострел с острого угла, и ничто не предвещало беды для «Эдмонтона». Однако Дарнелл Нурс зачем-то решил облегчить жизнь голкиперу и подставил клюшку: в итоге шайба оказалась в воротах Макса Смита.

Зато второй гол — уже непосредственная заслуга россиянина. На 25-й минуте матча Ничушкин подобрал отскок после броска Натана Маккиннона и одним касанием вывел «Эвеланш» вперёд. При этом после встречи, рассуждая о забитых голах, форвард отметил, что такой была тренерская установка.

«В первом случае я пытался сделать передачу, а во втором — просто шёл к воротам, и шайба удачно отскочила ко мне. Перед игрой мы говорили, что голкипер «Эдмонтона» не очень хорошо перемещается, поэтому я старался ударить как можно быстрее», — объяснил нападающий на пресс-конференции.

Гол россиянина не стал победным, но попытки «Ойлерз», прежде всего стараниями Коннора Макдэвид и Леона Драйзайтля, переломить ход встречи ни к чему не привели. Хороший шанс для этого был в середине третьего периода. При равном счёте хоккеисты «Эдмонтона» заработали большинство, однако реализовать его не смогли. А сразу после удаления Джей Ти Комфер убежал в контратаку и забросил победную шайбу.

К слову, в этой встрече Ничушкин мог замахнуться и на хет-трик. В одном из эпизодов после борьбы с Данканом Китом он оказался в метре от ворот Смита, но на этот раз голкипер действовал великолепно: он совершил отличное спасение в падении на бок.

Впрочем, и двух шайб россиянину оказалось достаточно, чтобы установить пусть пока небольшой, но символический рекорд. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли он уже забросил больше шайб, чем в последних пяти плей-офф НХЛ. Ранее за 42 матча он смог отличиться всего четыре раза, а теперь за 13 встреч заработал уже 9 очков (5+4).

Правда, пока Ничушкину не хватает стабильности. До феерии с «Колорадо» нападающий не мог отличиться на протяжении семи встреч подряд. В последний раз он забрасывал шайбу 18 мая в ворота «Сент-Луиса». Однако, с другой стороны, это также можно объяснить. Форвард действует в первом звене с настоящими звёздами НХЛ Натаном Маккинноном и Габриэлем Ландескогом. При этом Ничушкин отмечает, что ему нравится выступать в такой компании.

«Это восхитительно. Но ты должен в каждом матче доказывать. Нельзя спать. Мне очень нравится», — признаётся форвард.

Команде такое решение главного тренера Джареда Беднара тоже явно идёт на пользу. «Колорадо» уже 7 июня может обеспечить себе место в финале Кубка Стэнли, поскольку счёт в серии до четырёх побед после яркого матча Ничушкина стал 3-0 в пользу «Эвеланш».

При этом Беднар не сомневается в успехе своего коллектива.

«Наша команда уверенно себя чувствует и в гостях, и дома — это не имеет значения. Независимо от того, на какой арене и в какой обстановке мы играем, нам нужны одни и те же слагаемые успеха. Разумеется, в гостях надо действовать чуть лучше, поскольку хозяев дополнительно подпитывает поддержка своих болельщиков, что мы и наблюдали сегодня в первом периоде», — признался специалист.

Правда, над составом на предстоящую встречу канадцу ещё придётся поразмыслить. Серьёзную травму в игре в результате столкновения с Эвандером Кейном получил нападающий Назем Кадри. По словам Беднара, он может пропустить не только серию, но и всю концовку сезона.