Шестёркин: Василевский — по-прежнему лучший вратарь в мире

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался о соотечественнике — вратаре «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.

«Я по-прежнему остаюсь при своём мнении: как я и говорил, Андрей — всё ещё лучший вратарь в мире. Не забывайте, что серия идёт до четырёх побед», — цитирует Шестёркина сайт НХЛ.

Встреча между командами в рамках полуфинальной серии Кубка Стэнли завершилась со счётом 3:2 в пользу клуба Шестёркина. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 5 июня.

Ранее американский журналист подверг сомнению значимость вклада Шестёркина в победу над «Тампой».