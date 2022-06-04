Шестёркин: Василевский — по-прежнему лучший вратарь в мире
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«Я по-прежнему остаюсь при своём мнении: как я и говорил, Андрей — всё ещё лучший вратарь в мире. Не забывайте, что серия идёт до четырёх побед», — цитирует Шестёркина сайт НХЛ.
Встреча между командами в рамках полуфинальной серии Кубка Стэнли завершилась со счётом 3:2 в пользу клуба Шестёркина. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 5 июня.
Ранее американский журналист подверг сомнению значимость вклада Шестёркина в победу над «Тампой».