Американский журналист подверг сомнению значимость вклада Шестёркина в победу над «Тампой»

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Журналист Том Гулитти оценил игру российского голкипера Игоря Шестёркина во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Американский журналист подверг сомнению значимость вклада Шестёркина в победу над «Тампой»
  • AP
  • © John Minchillo

«Он украл хотя бы один из первых двух матчей или стоял на голове? Нет. «Рейнджерс» переиграли «Лайтнинг» так уверенно, что ему это и не требовалось», — написал журналист.

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Для Шестёркина это уже десятая победа в нынешнем плей-офф. По этому показателю в клубной истории он сравнялся с Хенриком Лундквистом (2012 год).

Ранее Никита Кучеров повторил достижение Александра Овечкина в плей-офф НХЛ.

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