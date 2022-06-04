Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина и поучаствует в драфте НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина.
Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина и поучаствует в драфте НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Spp-Jp/Keystone Press Agency

По информации журналиста Лэнса Лисовски, хоккеист примет участие в драфте НХЛ, который пройдёт 7 и 8 июля в Монреале. Отмечается, что россиянин допущен к тренировкам и выступит в следующем сезоне.

Напомним, Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы, также известное как рак лимфатических узлов. В настоящий момент он проходит курс лечения в Германии.

18-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие в 31 матче, в которых набрал 16 (10 голов + 6 передач) очков.

Ранее Лемьё поддержал серьёзно заболевшего российского хоккеиста Мирошниченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить