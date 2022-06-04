Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина и поучаствует в драфте НХЛ

Российский нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина.

По информации журналиста Лэнса Лисовски, хоккеист примет участие в драфте НХЛ, который пройдёт 7 и 8 июля в Монреале. Отмечается, что россиянин допущен к тренировкам и выступит в следующем сезоне.

Напомним, Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы, также известное как рак лимфатических узлов. В настоящий момент он проходит курс лечения в Германии.

18-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие в 31 матче, в которых набрал 16 (10 голов + 6 передач) очков.

Ранее Лемьё поддержал серьёзно заболевшего российского хоккеиста Мирошниченко.