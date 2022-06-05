Орлов объяснил высокую результативность нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли

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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов высказался о розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22.
Орлов объяснил высокую результативность нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли
  • AP
  • © Nick Wass

«Сказал бы, что игра стала быстрее, много бросков, много агрессии у ворот. Многие игроки идут целенаправленно туда, потому что перед вратарями всегда много траффика, они что-то не видят, шайба попадает. Если там два-три игрока, то есть возможность забить», — цитирует Орлова «Матч ТВ».

По мнению 30-летнего защитника, современный хоккей стал гораздо быстрее. А талантливая молодёжь начала забрасывать «нехоккейные шайбы».

Орлов в 76 матчах регулярного чемпионата набрал 35 (12 голов + 23 результативные передачи) очков, в шести матчах плей-офф он отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по сумме заработанных денег.

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