Кожевников считает, что в серии между «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй» третья игра будет решающей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «Нью- Йорк Рейнджерс» над «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Тампа-Бэй» — серьёзная команда. Третья игра будет решающей. И только тогда можно будет делать какие-то выводы. Я не удивлён игрой «Рейнджерс». У них хорошая команда. Плюс крутой вратарь. Но вся борьба ещё впереди», — приводит слова Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч состоится 5 июня.

Ранее российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался о соотечественнике — вратаре «Тампа-Бэй» Андрее Василевском.