The New York Times — о Шестёркине и Василевском: доминирование вратарской школы России в НХЛ

Известное издание The New York Times прокомментировало противостояние российских голкиперов Игоря Шестёркина и Андрея Василевского в финале Восточной конференции между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Присутствие в финале «Востока» Шестёркина и Василевского, выделяющихся своими шикарными перемещениями, является свидетельством растущего доминирования российской вратарской школы», — говорится в сообщении New York Times.

В нём также отмечается, что всего в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сыграли 327 российских хоккеистов и СССР, из которых 26 были вратарями. В сезоне-2021/22 российских голкиперов насчитывается 11.

Шестёркин является фаворитом на получение приза «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата. Василевский получил данную награду в 2019 году и считается сильнейшим на своей позиции.

Ранее сообщалось, что Василевский признан первой звездой четвёртого матча плей-офф НХЛ с «Рейнджерс».