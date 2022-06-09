The New York Times — о Шестёркине и Василевском: доминирование вратарской школы России в НХЛ

Короткая ссылка
Известное издание The New York Times прокомментировало противостояние российских голкиперов Игоря Шестёркина и Андрея Василевского в финале Восточной конференции между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
The New York Times — о Шестёркине и Василевском: доминирование вратарской школы России в НХЛ
  • AP
  • © Chris O'Meara

«Присутствие в финале «Востока» Шестёркина и Василевского, выделяющихся своими шикарными перемещениями, является свидетельством растущего доминирования российской вратарской школы», — говорится в сообщении New York Times.

В нём также отмечается, что всего в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сыграли 327 российских хоккеистов и СССР, из которых 26 были вратарями. В сезоне-2021/22 российских голкиперов насчитывается 11.

Шестёркин является фаворитом на получение приза «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата. Василевский получил данную награду в 2019 году и считается сильнейшим на своей позиции.

Ранее сообщалось, что Василевский признан первой звездой четвёртого матча плей-офф НХЛ с «Рейнджерс».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить